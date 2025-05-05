شكرا لقرائتكم خبر عن أورنچ تعلن تعيين ياسر شاكر رئيسًا تنفيذيًا لإفريقيا والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة أورنچ عن تعيين المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي الحالي لأورنج مصر، في منصب الرئيس التنفيذي لأورنچ إفريقيا والشرق الأوسط خلفا لجيروم هينيك وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025 كما سينضم شاكر إلى عضوية اللجنة التنفيذية لمجموعة اورنچ.

وتولى شاكر قيادة اورنج مصر خلال فترة مليئة بالتحديات، ونجح خلالها في إحداث تحول كبير ساهم في استعادة نمو الشركة وربحيتها وتعزيز مكانتها السوقية.

والجدير بالذكر ان اورنچ إفريقيا والشرق الأوسط تضم ١٨ دولة وهي تعد المحرك الأساسي للنمو في مجموعة اورنچ.

ويمثل هذا التعيين خطوة استراتيجية بارزة تعكس ثقة أورنچ الكبيرة في خبرات شاكر ومسيرته المهنية خلال 28 عاما.