شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة تنتهى من تنفيذ 220 كيلومتر كابلات لـ"روافد رشيد" والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى زيارة مفاجاه لموقع العمل لتوصيل التغذية للمواطنين للمشروع القومي روافد رشيد ضمن مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح 2 مليون و500 ألف فدان للزراعة، لمتابعة سير العمل، بعد تنفيذ 220 كيلومترا من الكابلات خلال مدة زمنية لم تتجاوز 28 يوما.

ورافق رئيس الشركة خلال الزيارة المهندس محمود حمدى مدير عام شبكات اوسيم والمهندس تامر نبيل مدير إدارة هندسة وردان وتوفيق السحار عضو النقابة العامة شمال ريف الجيزة، والعاملين بشبكات شمال ريف الجيزة 2 وشبكات أوسيم ووردان والمناشى.

وتمكنت إدارة شبكات أوسيم التابعة لشركة جنوب القاهره من تنفيذ 220 كيلو متر كابلات و550 وصلة و50 نهاية خلال 28 يوم عمل فقط.



