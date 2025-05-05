شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4037.14 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى الإثنين، 05 مايو 2025 06:00 م

تتاثر أسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي اسعار الذهب اليوم فى مصر

اسعار الذهب اليوم فى مصر ـ عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهاً - عيار 21 يسجل 4710.00 جنيهات - عيار 18 يسجل 4037.14 جنيها - عيار 14 يسجل 3140.00 جنيها - الجنيه الذهب يسجل 37720 جنيها واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة فى أسواق الأسهم.

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