شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4037.14 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 05 مايو 2025 06:00 م
تتاثر أسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكياسعار الذهب اليوم فى مصر
ـ عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهاً
- عيار 21 يسجل 4710.00 جنيهات
- عيار 18 يسجل 4037.14 جنيها
- عيار 14 يسجل 3140.00 جنيها
- الجنيه الذهب يسجل 37720 جنيها
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة فى أسواق الأسهم.
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