الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4037.14 جنيه

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4037.14 جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4037.14 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 05 مايو 2025 06:00 م

تتاثر أسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي  

اسعار الذهب اليوم فى مصر
 

ـ عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهاً 

- عيار 21 يسجل 4710.00 جنيهات

- عيار 18 يسجل 4037.14 جنيها 

- عيار 14 يسجل 3140.00 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37720 جنيها

 

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة فى أسواق الأسهم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements