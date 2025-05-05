مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11422.95 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (11.45) نقطة ليقفل عند مستوى (11422.95) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (263) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (153) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم (84) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المواساة، وسينومي ريتل، والإعادة السعودية، ومعادن، وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مسار، وسبكيم العالمية، وأنابيب السعودية، ومرافق، ونماء للكيماويات الأكثر انخفاضًا في التعاملات، تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97% و 3.47%).

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وشمس، وباتك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، وأرامكو السعودية، والمواساة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (129.67) نقطة ليقفل عند مستوى (28142.99) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (37) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط