شراكة بين “صندوق نيوم للاستثمار” و”ميمريكس” لتسريع نشر الحوسبة الذكية الطرفية الموفرة للطاقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن صندوق نيوم للاستثمار عن عقد شراكة إستراتيجية مع شركة “ميمريكس” (MemryX) الأمريكية الرائدة في تطوير حلول أشباه الموصلات لتقنيات الذكاء الاصطناعي الطرفي.

وتهدف الشراكة إلى تسريع تطوير ونشر مسرّعات الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي الطرفي، الموفرة للطاقة، التي تعد عاملًا رئيسًا في تمكين البنية التحتية الرقمية الذكية سريعة الاستجابة وعالية الخصوصية في نيوم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار ماجد مفتي، أن استثمار صندوق نيوم في ميمريكس يعد محطةً محورية جديدة في تحقيق رؤية نيوم لبناء مستقبلٍ قائم على الذكاء الاصطناعي، وكفاءة الطاقة، ويعكس التزام الصندوق بدعم تقنيات الجيل القادم المتطورة، التي ستشكل ملامح البنية التحتية الرقمية المستقبلية، وتسريع تبني حلول الحوسبة المتقدمة، وترسيخ دعائم اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة ميمريكس كيث كريسين: “تُجسد نيوم واحدة من أكثر الرؤى التقنية طموحًا في عصرنا الحديث، وشراكتنا مع صندوق نيوم للاستثمار تعكس التوافق العميق بين تقنياتنا ومتطلبات المدن المستقبلية والبيئات الرقمية المستقلة التي تمثّلها نيوم، ومن خلال هذا التعاون، نطمح إلى تسريع نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الطرفي وتحقيق أثر ملموس وواسع النطاق”.

ومن جهته قال رئيس إستراتيجية البنية التحتية في قطاع التقنية والرقميات في نيوم بيتر واتسون: “يتيح لنا النهج المبتكر لشركة ميمريكس في الذكاء الاصطناعي الطرفي معالجة كميات ضخمة من بيانات الفيديو محليًا، مما يقلل الاعتماد على البنى التحتية الرقمية المركزية، ويخفف الضغط على النطاق الترددي المحدود”.

وتُعد هذه الشراكة جزءًا من محفظة الاستثمارات المتنامية لصندوق نيوم للاستثمار، مما يعزز مكانته مستثمرًا إستراتيجيًا ومطورًا رئيسًا لمنظومة الابتكار، كما تدعم هذه الخطوة التزامه بتمكين النجاح التجاري لنيوم من خلال تطوير بنى تحتية مستقبلية، وتوسيع نطاق تطبيقات التقنيات المتقدمة، وترسيخ أسس اقتصاد معرفي قائم على الذكاء الاصطناعي.

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