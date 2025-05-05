شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية التايلاندي يزور المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، خلال الأيام القليلة الماضية، نائب وزير الخارجية التايلاندي والوفد المرافق له، ووفداً من هيئة الرقابة العامة بدولة رومانيا، وذلك على هامش زيارتهم الرسمية لمصر.

وكان في استقبالهم الدكتورة سميرة مدني وكيل المتحف للشئون الفنية والعلاقات العامة، والتي رافقتهم في جولة تعريفية داخل قاعات المتحف المختلفة، حيث استعرضت مقتنياته التي توثق مراحل متعددة من التاريخ المصري خلال العصرين اليوناني والروماني، بدءاً من ما قبل عصر الإسكندر الأكبر مروراً بالعصر البطلمي ووصولاً إلى العصر البيزنطي، وذلك من خلال سيناريو عرض متحفي متميز.

وقد أبدت الوفود إعجابهم بأسلوب العرض المتحفي، وتقديرهم لما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة، بالإضافة إلى موقعه الفريد في قلب مدينة الإسكندرية وسط العديد من المعالم الأثرية والتاريخية البارزة.

كما حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية، توثيقاً لهذه الزيارة.



