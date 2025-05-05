شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "السياحة" بنسبة 2.7% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.2%، يليه قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، 1.2%، على الترتيب، وهبط قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.8%، 0.6%، على الترتيب.

وانخفض قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.2%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.5%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.4%، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.43%، والعرب على 5.25%، واستحوذت المؤسسات على 27.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.2%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 164.1 مليون جنيه، 24.3 مليون جنيه، 17.8 ألف جنيه، 36.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 6.9 مليون جنيه، 218.4 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 32211 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 40179 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14437 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 12948 نقطة، واستقرر مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 3348 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 11846 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2026 نقطة.