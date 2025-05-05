شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب اليوم في التعاملات المسائية بعد الارتفاع الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في التعاملات المسائية بعد ارتفاع بحوالي 20 جنيها في منتصف التعاملات بالسوق المصري، مع صعود الذهب العالمي لمستويات 3313 دولارا.

أسعار بيع الذهب :

* عيار 24: 5382.86 جنيهاً

* عيار 21: 4710.00 جنيهات

* عيار 18: 4037.14 جنيها

* عيار 14: 3140.00 جنيها

الجنيه الذهب 37720 جنيها

سجل مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس اداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% وذلك بعد أن شهد أسبوعين متتاليين من المكاسب، وقد ساعد التراجع اليوم في مستويات الدولار على دعم أسعار الذهب العالمي في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

ضعف الدولار الأمريكي قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قد يمكن الذهب من تحقيق ارتفاع طفيف، وقد نشهد استمرار لتداول الذهب في نطاق 3200 - 3350 دولار للأونصة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

بالرغم من ذلك فإن أي تطورات جديدة بشأن الرسوم الجمركية أو اتفاق التجارة قد يؤدي إلى ارتفاع التقلبات في سوق الذهب مرة أخرى.