شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «تكافل الراجحي» يوصي بشراء أسهم لبرنامج حوافز الموظفين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) بشراء عدد من أسهم الشركة بحد أقصى 300 ألف سهم من الأسهم العادية، للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين.
وأوضحت "تكافل الراجحي" في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، إن تمويل الشراء سيتم عبر الموارد الذاتية للشركة، ولن يكون لحملة هذه الأسهم حق التصويت في جمعيات المساهمين.
ومن المنتظر التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عنها لاحقًا، وذلك حسب متطلبات الفقرة 4 من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. على أن يتم استكمال كافة الموافقات، واستيفاء شروط الملاءة المالية من قبل الجمعية العامة.
وأوضحت "تكافل الراجحي" في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، إن تمويل الشراء سيتم عبر الموارد الذاتية للشركة، ولن يكون لحملة هذه الأسهم حق التصويت في جمعيات المساهمين.
ومن المنتظر التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عنها لاحقًا، وذلك حسب متطلبات الفقرة 4 من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. على أن يتم استكمال كافة الموافقات، واستيفاء شروط الملاءة المالية من قبل الجمعية العامة.