الاقتصاد

مجلس إدارة «تكافل الراجحي» يوصي بشراء أسهم لبرنامج حوافز الموظفين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «تكافل الراجحي» يوصي بشراء أسهم لبرنامج حوافز الموظفين

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) بشراء عدد من أسهم الشركة بحد أقصى 300 ألف سهم من الأسهم العادية، للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين.
وأوضحت "تكافل الراجحي" في بيان لـ "تداول "، اليوم الإثنين، إن تمويل الشراء سيتم عبر الموارد الذاتية للشركة، ولن يكون لحملة هذه الأسهم حق التصويت في جمعيات المساهمين.
ومن المنتظر التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عنها لاحقًا، وذلك حسب متطلبات الفقرة 4 من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. على أن يتم استكمال كافة الموافقات، واستيفاء شروط الملاءة المالية من قبل الجمعية العامة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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