شكرا لقرائتكم خبر عن حكم نهائي برد دعوى وزارة التجارة ضد رئيس مجلس إدارة «الفاخرة» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية