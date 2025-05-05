شكرا لقرائتكم خبر عن حكم نهائي برد دعوى وزارة التجارة ضد رئيس مجلس إدارة «الفاخرة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قضت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم الإثنين، بعدم إدانة رئيس مجلس إدارة شركة "الفاخرة للخياطة الرجالة" نهائيًا من تهمة مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، في القضية المرفوعة ضده من قبل وزارة التجارة.
وأفادت "الفاخرة للخياطة" في بيان لـ "تداول السعودية"، بصدور حكم نهائي بعدم إدانة رئيس مجلس الإدارة في الدعوى المقامة ضده أمام المحكمة الجزائية بالرياض في القضية رقم (4670042175).
وأضافت أن المحكمة الجزائية قضت بتأييد الحكم الابتدائي رقم (4630558314) الصادر عن الدائرة الجزئية المشتركة السابعة بالمحكمة الجزائية بالرياض، والذي قضى بعدم ثبوت إدانة المدعى عليه، ورد دعوى المدعي العام.
وكانت وزارة التجارة قد أقامت دعوى ضد رئيس مجلس الشركة في يوليو 2024، وطالب المدعي العام بإدانة المدعى عليه لقيامه بعمل تخفيضات دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة.
وحكمت الدائرة آنذاك بعدم إدانة المدعى عليه، مشيرة في حيثيات حكمها أن ما قام به المدعى عليه يُعد عرضًا ترويجيًا، ولا يوجد أي مستند يجرم هذا التصرف.
وأفادت "الفاخرة للخياطة" في بيان لـ "تداول السعودية"، بصدور حكم نهائي بعدم إدانة رئيس مجلس الإدارة في الدعوى المقامة ضده أمام المحكمة الجزائية بالرياض في القضية رقم (4670042175).
وأضافت أن المحكمة الجزائية قضت بتأييد الحكم الابتدائي رقم (4630558314) الصادر عن الدائرة الجزئية المشتركة السابعة بالمحكمة الجزائية بالرياض، والذي قضى بعدم ثبوت إدانة المدعى عليه، ورد دعوى المدعي العام.
وكانت وزارة التجارة قد أقامت دعوى ضد رئيس مجلس الشركة في يوليو 2024، وطالب المدعي العام بإدانة المدعى عليه لقيامه بعمل تخفيضات دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة.
وحكمت الدائرة آنذاك بعدم إدانة المدعى عليه، مشيرة في حيثيات حكمها أن ما قام به المدعى عليه يُعد عرضًا ترويجيًا، ولا يوجد أي مستند يجرم هذا التصرف.