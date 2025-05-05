شكرا لقرائتكم خبر عن «الحفر العربية»: تمديد عقد مع أرامكو بقيمة 1.06 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحفر العربية تمديد عقودها طويلة الأجل لمنصتي حفر بريتين مع أرامكو السعودية، بقيمة بلغت 1.067 مليار ريال.
وقالت "الحفر العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها ستستمر في تزويد "أرامكو" بمنصتي حفر بريتين، لمدة 10 سنوات لكل منصة، مع طاقم كامل للقيام بمهمات الحفر في السعودية.
وأوضحت الشركة أن إحدى المنصتين تعمل في حفر الطاقة الحرارية الأرضية، بينما تعمل الأخرى كمنصة صيانة لآبار النفط، مشيرة إلى انعكاس الأثر المالي لهذا التمديد على قوائمها المالية في الربع الثاني من السنة المالية 2025.
وقالت "الحفر العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها ستستمر في تزويد "أرامكو" بمنصتي حفر بريتين، لمدة 10 سنوات لكل منصة، مع طاقم كامل للقيام بمهمات الحفر في السعودية.
وأوضحت الشركة أن إحدى المنصتين تعمل في حفر الطاقة الحرارية الأرضية، بينما تعمل الأخرى كمنصة صيانة لآبار النفط، مشيرة إلى انعكاس الأثر المالي لهذا التمديد على قوائمها المالية في الربع الثاني من السنة المالية 2025.