شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية» تحصل على الامتياز الإعلاني لمحطات النقل الترددي في مصر والان نبدء بالتفاصيل



وكشفت "العربية" في بيان لـ "تداول

ويشمل العقد استغلال 28 محطة من محطات النقل الترددي BRT، و10 جسور مشاه (إعلانات ثابتة) على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى.

الجدير بالذكر أن "العربية المتحدة للخدمات الإعلامية" هي شركة مساهمة مصرية، تأسست بالشراكة مع الشركة العربية للتعهدات الفنية، بهدف إحداث نقلة نوعية في تطوير قطاع الإعلانات الخارجية في جمهورية مصر العربية. الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة "العربية للتعهدات الفنية" عقدًا لـ 10 سنوات مع شركة "إم أو تي للاستثمار والتنمية" المصرية، لاستغلال المواقع الإعلانية في محطات النقل الترددي بالطريق الدائري بالعاصمة المصرية القاهرة.وكشفت "العربية" في بيان لـ "تداول السعودية "، اليوم الإثنين، أن التعاقد تم عبر ذراعها "الشركة العربية المتحدة للخدمات الإعلامية"، بقيمة أدنى من 5% من إجمالي الإيرادات وفقًا لقوائمها المالية لعام 2024.ويشمل العقد استغلال 28 محطة من محطات النقل الترددي BRT، و10 جسور مشاه (إعلانات ثابتة) على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى.الجدير بالذكر أن "العربية المتحدة للخدمات الإعلامية" هي شركة مساهمة مصرية، تأسست بالشراكة مع الشركة العربية للتعهدات الفنية، بهدف إحداث نقلة نوعية في تطوير قطاع الإعلانات الخارجية في جمهورية مصر العربية.