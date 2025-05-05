شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية الربعية.. إيرادات 263.6 مليار ونمو 2% للقطاعات غير النفطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة المالية التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة (ميزانية السعودية) في الربع الأول من 2025، بإيرادات بلغت 263.616 مليار ريال، ومصروفات 322.317 مليار ريال، وعجز 58.701 مليار ريال.

وبحسب بيان وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية في الربع الأول من 2025 نحو 149.810 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية، 113.806 مليار ريال. الإيرادات النفطية انخفضت الإيرادات النفطية على أساس سنوي بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 149.810 مليار ريال في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ181.922 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي. الإيرادات غير النفطية وارتفعت الإيرادات غير النفطية النفطية على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 بنسبة 2%، مسجلة 113.806 مليار ريال، مقارنة بـ111.512 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2024.

وتوزعت الإيرادات ما بين 6.698 مليار ريال للضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، مرتفعة بنسبة 2%، مقارنة بـ6.545 مليار ريال في الربع نفسه من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات 71.561 مليار ريال في الربع الأول من 2025، مرتفعة بنسبة 2%، مقارنة بـ69.903 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2024.

وانخفضت إيرادات الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، بنسبة 8% في الربع الأول من 2025، مسجلة 5.558 مليار ريال، مقارنة بـ6.033 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي.

وقفزت إيرادات الضرائب الأخرى بنسبة 24%، مسجلة 4.583 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ3.690 مليار ريال في الربع نفسه من عام 2024.

وبلغت الإيرادات الأخرى 25.406 مليار ريال، مرتفعة بنسبة طفيفة قدرها 0.3%، مقابل 25.341 مليار ريال في فترة المقارنة. المصروفات الفعلية ارتفع المنصرف الفعلي لتعويضات العاملين في الربع الأول من 2025 بنسبة 6%، مسجلة 146.090 مليار ريال، مقارنة بـ137.503 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ المنصرف الفعلي لاستخدام السلع والخدمات في الربع الأول من العام الحالي، 64.633 مليار ريال، مرتفعا 6%، مقارنة بـ60.704 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2024.

وقفزت نفقات التمويل بنسبة 23% إلى 12.388 مليار ريال في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ10.069 مليار ريال في الربع نفسه من العام الماضي.

وبلغت الإعانات 6.492 مليار ريال، مقابل 10.69 مليار ريال، بتراجع قدره 22%، فيما بلغت المنح 274 مليون ريال، مقابل 315 مليون ريال، منخفضة 13% على أساس سنوي.

وارتفع المنصرف الفعلي في قطاع المنافع الاجتماعية بنسبة 28%، مسجلا 30.474 مليار ريال، مقابل 23.847 مليار ريال في فترة المقارنة، بينما ارتفعت المصروفات الأخرى 12% إلى 34.180 مليار ريال.

وبلغت المصروفات في الأصول غير المالية 27.786 مليار ريال، في الربع الأول من 2025، منخفضة بنسبة 19%، مقارنة بـ34.503 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفعت المصروفات على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 بنسبة 5%، مسجلة 322.317 مليار ريال، مقارنة بـ305.820 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي. مخصصات القطاعات وبحسب بيان الميزانية الصادر عن وزارة المالية، بلغ المنصرف الفعلي في الربع الأول لقطاع الإدارة العامة 18.914 مليار ريال، من أصل 44.358 مليار ريال ميزانية معتمدة، ببينما بلغت المنصرف من إجمالي المعتمد 43%، بارتفاع 14% على أساس سنوي.

وبلغ المنصرف الفعلي للقطاع العسكري 51.399 مليار ريال، بنسبة 19% من المعتمد البلغ 272.347 مليار ريال، وبارتفاع قدره 4% عن المنصرف الفعلي في الربع الأول من 2024.

ووفقا للبيان بلغت مخصصات قطاع الأمن والمناطق الإدارية 30.323 مليار ريال، من أصل 121.251 مليار ريال ميزانية معتمدة، بنسبة 25% من الإجمالي المعتمد، وبارتفاع 1% عن المنصرف في الربع الأول من العام الماضي.

وبلغت مخصصات قطاع الخدمات البلدية 25.940 مليار ريال من 64.846 مليار ريال، بنسبة 39% من المعتمد، وبانخفاض قدره 6% على أساس سنوي.

وبلغ المنصرف الفعلي لقطاع التعليم 53.940 مليار ريال، من أصل 201.125 مليار معتمدة، بنسبة 27%، مرتفعا بنسبة 5% عن الربع الأول من 2024.

وبحسب بيان وزارة المالية، بلغ المنصرف الفعلي لقطاع الصحة والتنمية الاجتاعية، في الربع الأول من العام الحالي، 72.220 مليار ريال، من أصل 259.846 مليار ريال، بنسبة 28%، مرتفعا بنسبة 19% عن الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت مخصصات قطاع الموارد الاقتصادية، 18.379 مليار ريال من أصل 86.833 مليار ريال، بنسبة 21%، وبانخفاض على أساس سنوي قدره 2% في الربع الأول من 2025.

وبلغ المنصرف الفعلي لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل 9.937 مليار ريال، بنسبة 24% من المعتمد البالغ 41.929 مليار ريال، وبارتفاع قدره 4% على أساس سنوي.

وأشار البيان إلى أن المنصرف الفعلي لقطاع البنود العامة بلغ 42.085 مليار ريال، من أصل 192.464 مليار ريال، بنسبة 22%، فيما انخفض بنسبة 2% مقارنة بمصروفات قدرها 42.809 مليار ريال في الربع الأول من 2024.

وبلغ المنصرف الفعلي للقطاعات من إجمالي المعتمد 322.317 مليار ريال، في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ1.285 تريليون ريال ميزانية معتمدة، وبنسبة 25% من الإجمالي.

وأفاد بيان وزارة المالية بأن رصيد الاحتياطي العام للدولة بلغ 393.024 مليار ريال، فيما بلغ الحساب الجاري 91.297 مليار ريال.

وبحسب البيان بلغ الدين العام للدولة 1.328 تريليون ريال، منها 797.068 مليار ريال دين داخلي، و531.703 مليار ريال دين خارجي.

