شكرا لقرائتكم خبر عن نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حوافز وتيسيرات غير مسبوقة فى كل أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية

9 إعفاءات ضريبية:

* رسم تنمية الموارد المالية للدولة

* ضريبة الدمغة

* رسوم التوثيق والشهر لكل من:

▪ عقود تأسيس الشركات والمنشآت

▪ عقود التسهيلات الائتمانية والرهن

▪ الضمانات المقررة للحصول على التمويل

* ضريبة الأرباح الرأسمالية

* ضريبة توزيعات الأرباح

* ضريبة ورسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات

* نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة

ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية.. دون الحاجة لحساب صافى الأرباح

0.4 % من الإيرادات للمشروعات التى تقل عن نصف مليون جنيه

0.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين نصف مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه

0.75 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه

1 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 3 ملايين جنيه حتى أقل من 10 ملايين جنيه

1.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 10 ملايين جنيه حتى أقل من 20 مليون جنيه

إقرارات إلكترونية

إقرار سنوى مبسط للضريبة على الدخل.. وآخر لضريبة المرتبات والأجور

إقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة

أول فحص ضريبى بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا

نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات



