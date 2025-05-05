شكرا لقرائتكم خبر عن "جولدمان ساكس" يخفض توقعاته لأسعار النفط بسبب زيادة إمدادات أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاتها لأسعار النفط، وذلك بعد إعلان تحالف أوبك+ عن زيادة جديدة في مستويات الإنتاج في الأشهر المقبلة، مما أثر على الأسواق العالمية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن أوبك+ أعلنت عن زيادة جديدة في الإنتاج لشهر يونيو، في خطوة تهدف إلى معاقبة بعض الدول الأعضاء التي تجاوزت حصصها المحددة، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط في أسواق العقود الآجلة.

وتوقع البنك زيادة في إنتاج أوبك+ بمقدار 410 آلاف برميل يوميا في يوليو، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 140 ألف برميل يوميا فقط، على أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 60 دولارا للبرميل لبقية عام 2025، و56 دولارا للبرميل في عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 63 و58 دولارا على التوالي.

أما بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI)، فتوقع "جولدمان ساكس" أن يبلغ متوسط السعر 56 دولارا للبرميل خلال ما تبقى من 2025 و52 دولارا في 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 59 و55 دولارا على التوالي.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو، خلال تعاملات اليوم المبكرة، بنسبة 3.45% إلى 59.18 دولار للبرميل، فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 3.75% عند 56.09 دولار للبرميل.

وأشارت تقارير بحثية صادرة عن "ANZ Research" إلى أن السعودية، كقائدة لأوبك+، حذرت من أنها قد تصعد من هذا التحول الكبير في السياسة وتواصل زيادة الإنتاج إذا لم تلتزم تلك الدول بالحصص المحددة.