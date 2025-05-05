شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 59.25 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم ، مع اتجاه تحالف أوبك+ لتسريع وتيرة زيادة الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.04 دولار للبرميل، أو 3.33% إلى 59.25 دولار للبرميل، بينما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.10 دولار أو 3.60% إلى 56.19 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ولامس كلا العقدين أدنى مستوياتهما منذ التاسع من أبريل عند افتتاح التداول اليوم، بعد أن اتفقت أوبك+ على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، ليرتفع الإنتاج في يونيو بمقدار 411 ألف برميل يوميا ،وسترفع هذه الزيادة في يونيو إجمالي الزيادات لأبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 44 بالمائة من حجم التخفيضات الأصلية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا والمتفق عليها منذ عام 2022.