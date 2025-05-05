شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35.300 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان ارتفاعا طفيفا مقارنة بسعر أمس حيث سجل عيار 24 سعر40.325 ريال مقارنة بـ 40.075 ريال سعر أمس بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، ووسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 40.325 ريال

- عيار 22 سجل 36.975 ريال

- عيار 21 سجل 35.300 ريال

- عيار 18 سجل 30.250 ريال

- عيار 14 سجل 23.525 ريال

- عيار 12 سجل 20.175 ريال

- الأونصة 1254.600 ريال

- الجنيه الذهب282.350 ريال

- الأونصة بالدولار3264.80 دولار



ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.