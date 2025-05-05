شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة تنقية مياه الشرب بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة مختار إبراهيم، لمتابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 400 ألف م3/يوم بمدينة 6 أكتوبر، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة لاستيعاب التنمية المستمرة وزيادة نسب الإشغال بمدن أكتوبر، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمحطة، والتي تعد أحد أهم المحطات في مدن غرب القاهرة، بجانب ضرورة دفع العمل بجميع الأعمال في المرحلة الثانية ومتابعة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية.

وتناول الاجتماع، كل تفاصيل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، والخطوط الرئيسية للمحطة، والمناطق التي تخدمها ومنظومة المياه التي تتم في تلك المناطق، كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمبنى خزانات المياه المرشحة ومبنى الكلور ومبنى الديزل وعنبر الطلمبات وغيرها من مكونات المشروع ونسب وحجم الإنجاز الخاص بها، كما تم استعراض موقف المهمات التي تم توريدها.

وفي نهاية الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بوضع توقيتات زمنية للانتهاء من تنفيذ المشروع في أقل مدة ممكنة، والمتابعة الدورية لكافة الأعمال.