شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ فى سعر الذهب اليوم بأكثر من 60 جنيها بالصاغة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الذهب عن ارتفاع ملحوظ في أسعار المعدن الأصفر بالسوق المصري اليوم الإثنين 5 مايو 2025، بـ 60 جنيها مع صعود الأونصة العالمية.

أبرز الأسعار اليوم:

- عيار 24 يسجل 5360 جنيها

- عيار 21 يسجل 4690 جنيها

- عيار 18 يسجل 4020 جنيها

- عيار 14 يسجل 3126 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37520 جنيها

ارتفاع الذهب العالمي

ارتفع الذهب العالمي مع بداية أسبوع تداول جديد وذلك مع تراجع مستويات الدولار الأمريكي قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بالإضافة إلى حذر الأسواق من التطورات المحتملة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين وعلى رأسهم الصين.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم الاثنين بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 3289 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3238 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3285 دولار للأونصة.

ويأتي هذا التعافي في أسعار الذهب بعد أن سجل انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أسبوعين، وذلك بعد أن تزايد الطلب على المخاطرة في الأسواق المالية بعد تحسن الأوضاع التجارية في أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية ليقلل هذا من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس اداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% وذلك بعد أن شهد أسبوعين متتاليين من المكاسب، وقد ساعد التراجع اليوم في مستويات الدولار على دعم أسعار الذهب العالمي في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

وضعف الدولار الأمريكي قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قد يمكن الذهب من تحقيق ارتفاع طفيف، ونشهد استمرار لتداول الذهب في نطاق 3200 - 3350 دولار للأونصة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.