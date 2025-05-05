شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الإقبال الجماهيرى الكبير والطلب المتزايد.. دينو تطرح عروض جديدة من "ديزني أون آيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنطلق واحدة من أكثر الفعاليات الترفيهية العالمية المنتظرة هذا العام، حيث تستعد القاهرة لاستقبال عروض "ديزني أون آيس" التي تختتم جولتها العالمية من قلب العاصمة المصرية.

وستحتضن الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي هذا الحدث الاستثنائي خلال الفترة من21 إلى 31 مايو المقبل، وسط أجواء مبهجة تجمع بين الحماس والخيال، وتخطف أنظار الجمهور من جميع الأعمار.

يشار أن فريق عمل "ديزني أون آيس" سيصل لمصر خلال الأيام المقبلة لبدء البروفات والاستعدادات، وذلك بعد أن بدأت شركة Dino Activations في تحويل الصالة المغطاة إلى ساحة جليدية ساحرة استعدادًا لاستقبال العرض العالمي ابتداءً من 21 مايو ولمدة عشرة أيام متتالية. يأتي ذلك في إطار التزام الشركة بتنفيذ أعلى معايير الاحترافية في مراحل التخطيط والإعداد للعروض التي ينتظرها الجميع.

لا تقتصر أهمية عروض "ديزني أون آيس" على كونها تجربة ترفيهية عالمية، بل تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للفعاليات العائلية الكبرى، وتأكيد إستعدادها لاستضافة الأحداث الدولية، بما يسهم في تنشيط السياحة وتحفيز الاقتصاد المحلي، كما يسهم الحدث في تنشيط السياحة الداخلية من خلال جذب العائلات من مختلف المحافظات، ما يفتح المجال لتجربة ترفيهية فريدة للأطفال والأسر بمختلف أعمارهم ويعزز من صورة مصر كوجهة متكاملة، تجمع بين التاريخ والحداثة، وبين الترفيه والثقافة وبين السحر الحقيقي مع لمسة من عالم ديزني.

ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاهدين لمشاهدة هذا العرض العالمي، تم طرح التذاكر بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا فقط، مما يجعله في متناول جميع الفئات ويؤكد التزام الجهة المنظمة بإتاحة تجربة عالمية بسعر منافس، فيما تتنوع فئات التذاكر لتلبي احتياجات العائلات والأفراد على حد سواء، سواء من خلال المقاعد القريبة من ساحة العرض لمعايشة التفاصيل عن قرب، أو المدرجات العليا التي تمنح إطلالة بانورامية ساحرة. وتتوفر التذاكر حصريًا عبر منصة "تذكرتي" لضمان حجز سهل وتنظيم سلس للدخول. هذه ليست المرة الأولى الذي تتعاون فيها Dino Activations مع تذكرتي، حيث كانت هناك العديد من الشراكات الناجحة السابقة تؤكد على الثقة المتبادلة بين الطرفين.

كما تم اختيار تذكرتي كشريك رسمي في خدمات التذاكر بفضل منصتها السهلة والموثوقة التي تتيح حجز التذاكر إلكترونيًا بكل سهولة، حيث توفر تذكرتي العديد من نقاط الاستلام المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يسهل على الجماهير استلام تذاكرهم من أماكن قريبة. ويعكس هذا التعاون التزام Dino Activations بتقديم أعلى درجات الراحة والتنظيم والاحترافية في كل تفاصيل الحدث، كما تضمن الشراكة مع تذكرتي في هذا الحدث وصولًا واسعًا ومباشرًا لجميع الفئات من الجمهور المصري، وتعزيز مشاركة الجمهور في هذه التجربة الفريدة.

ومع الترقب الكبير واهتمام العائلات من مختلف أنحاء الجمهورية والدول المجاورة، يُتوقع أن يستقطب "ديزني أون آيس" أكثر من 200 ألف زائر خلال فترة إقامته، في حدث استثنائي فريد، يجمع بين سحر الترفيه وروعة الأداء الحي، ويُعيد رسم البهجة على وجوه الصغار والكبار على حد سواء.

وقد قررت Dino Activations إضافة المزيد من العروض لتلبية الإقبال الكبير من الجمهور المصري، حرصًا منها على تلبية توقعاتهم وإدخال البهجة على عدد أكبر من العائلات ليستمتعوا بهذه التجربة الساحرة، "ديزني أون آيس" ليس مجرد عرض ترفيهي، بل هو تجربة متكاملة تأخذ الزوار في رحلة إلى قلب عالم ديزني الساحر، حيث الألوان، الموسيقى، القصص والشخصيات المفضلة لدى الصغار والكبار على حد سواء، خاصة مع وجود أكثر من خمسين شخصية أيقونة تنطلق على الجليد لتنسج قصصًا تنبض بالحياة، من ميكي ماوس وميني ودونالد داك وغوفي، إلى أميرات ديزني مثل آنا وإلسا وسندريلا ورابونزل، مرورًا بموانا وماوي، وحتى ميرابيل وعائلتها من فيلم "إنكانتو"، في عرض يخطف الأنفاس ويعيد إحياء ذكريات الطفولة في قلوب الحضور.

كل مشهد في هذا العرض تحفة فنية تجمع بين التزلج الاستعراضي والمؤثرات البصرية المبهرة والموسيقى الخلابة، ليولد شعورًا فريدًا لا يُنسى لدى كل من يشاهده، إنها تجربة خيالية تُحاكي الأحلام وتُشعل الحماس في قلوب الزوار من كل الأعمار.

ويأتي هذا العرض الاستثنائي ثمرة جهود فريق عالمي يضم أكثر من 100 متزلج محترف من مختلف أنحاء العالم، يتعاونون بتناغم تام مع طاقم إنتاج ضخم يتألف من 150 متخصصًا في الإضاءة، والصوت، والمؤثرات، وتصميم الأزياء، لضمان تقديم عرض يخطف الأنظار ويُخلّد في ذاكرة الجمهور المصري.

ومن المقرر أن تبدأ التدريبات المكثفة على أرض الصالة المغطاة بإستاد القاهرة قبل انطلاق العروض بـ 12 يوما، في إطار استعدادات صارمة لضمان أعلى مستويات الاحترافية والدقة، بما يليق باسم ديزني وتاريخها العريق في تقديم العروض الحية.

للحصول على تذاكر عروض "ديزني أون آيس" يرجى زيارة: https://tazkarti.co/DisneyonIce

نبذة عن Dino Activations

Dino Activations قد تأسست في عام 2010، وهي وكالة تنشيط للعلامات التُجارية، وقد جلبت تجارب فريدة من نوعها من جميع أنحاء العالم إلى قلب مصر لأكثر من عقد من الزمان، وواصلت شركة Dino Activations في تقديم خبرات قيمة وفريدة لأول مرة إلى السوق المصري، ومن المنتظر أن تعمل الوكالة مع اكبر العلامات التجارية في عالم الترفيه مثل سيرك دو سولي ، بيكسار السينمائي و غيرهم من العلامات التجارية الكبرى في عالم الترفيه التي تضمن للأسرة المصرية أوقات لا تنسى من الترفيه.