شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد منتجى الدواجن: تراجع أسعار البيض والفراخ بفضل انتظام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض شهدت تراجعًا ملموسًا خلال الأيام الماضية، لتصل إلى نحو 105 جنيهات للكرتونة في المزرعة، وتُطرح للمستهلك بسعر يدور حول 120 جنيهًا، وهو ما يمثل انخفاضًا يقارب 35% عن الأسعار السابقة، بفضل انتظام الدورات الإنتاجية واستقرار منظومة الإنتاج.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن سلعة البيض بطبيعتها شديدة المرونة، وتتأثر بسرعة في الصعود والهبوط، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تدفقات كبيرة في الإنتاج، مما عزز من الوفرة وانعكس على مستويات الأسعار.

وفيما يخص سوق الدواجن، أوضح الزيني أن الأسعار تراجعت خلال الفترة الماضية إلى حدود 70 جنيهًا للكيلو، وهو رقم يقل عن تكلفة الإنتاج الفعلية، نتيجة زيادة الإنتاج، واستقرار توفير الأعلاف، وتوافر مخزون كافٍ من الذرة والصويا، قبل أن تتحرك الأسعار مؤخرًا لتتراوح بين 79 إلى 80 جنيهًا.

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أن الحفاظ على استدامة واستمرارية الإنتاج هو الأساس لضمان وفرة المنتج وتوازن الأسعار، وهو ما يستدعي تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية رقم 70 لسنة 2009، مؤكدًا أن معظم الدول تسعى للحد من تداول الطيور الحية بهدف تقليل الفاقد خلال حلقات التداول حتى يصل المنتج إلى المستهلك بأقل تكلفة.

كما أشار الزيني إلى أهمية تخزين كميات من الدواجن عند تراجع الأسعار كوسيلة لضبط السوق وحماية المنتجين، بما يضمن انتظام سلاسل الإنتاج.

وفي سياق آخر، كشف الزيني عن وجود طلبات رسمية من دول مثل ليبيا، الجابون، ليبيريا، والإمارات لاستيراد بيض المائدة من مصر، إلى جانب استرداد الولايات المتحدة لنصف مليون بيضة مصرية، بعد توقف التصدير التركي إلى السوق الأمريكية نتيجة الضغط المحلي هناك.

وشدد على أن صناعة الدواجن والبيض في مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وبدأت في اختراق أسواق التصدير الخارجية بمنتجات ذات جودة عالية وتنافسية.