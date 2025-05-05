شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 18بـ24.150 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرار فى الأسعار حيث سجل عيار 24سعر 32.200 دينار بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل 32.200 دينار

عيار 22 سجل 29.525 دينار

عيار 21 سجل 28.175 دينار

عيار 18 سجل 24.150 دينار

عيار 14 سجل 18.800 دينار

عيار 12 سجل 16.100 دينار

الأونصة 1001.875 دينار

الجنيه الذهب 225.475 دينار

الأونصة بالدولار3264.80 دولار



وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.