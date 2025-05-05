شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 18بـ24.150 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 05 مايو 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرار فى الأسعار حيث سجل عيار 24سعر 32.200 دينار بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت:
عيار 24 سجل 32.200 دينار
عيار 22 سجل 29.525 دينار
عيار 21 سجل 28.175 دينار
عيار 18 سجل 24.150 دينار
عيار 14 سجل 18.800 دينار
عيار 12 سجل 16.100 دينار
الأونصة 1001.875 دينار
الجنيه الذهب 225.475 دينار
الأونصة بالدولار3264.80 دولار
وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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