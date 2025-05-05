شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الريال مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد سعر صرف الريال مقابل الجنيه، تراجعًا طفيفًا، اليوم الإثنين 5 مايو، في البنوك المصرية المحلية والأجنبية.
سعر الريال في البنك المركزيسجل سعر الريال، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 13.51 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك الأهليبلغ سعر الريال، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 13.45 للشراء، مقابل 13.53 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصرسجل سعر الريال، في بنك مصر، اليوم الإثنين، 13.45 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندريةسجل سعر الريال، في بنك الإسكندرية، اليوم الإثنين، 13.47 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قناة السويسيتداول الريال، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، مقابل 13.46 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدوليبلغ سعر الريال، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، 13.47 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلامييجري تداول الريال، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الإثنين، مقابل 13.44 للشراء، و13.52 جنيه للبيه.
سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلاميسجل الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الإثنين، 13.51 جنيه للشراء، مقابل 13.54 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنيبلغ سعر الريال اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، 13.41 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قطر الوطنييجرى تداول الريال في بنك قطر الوطني، اليوم الإثنين، مقابل 13.41 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية