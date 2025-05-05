شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة في أسعار الذهب اليوم في مصر.. جرام عيار 21 يواصل الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 5 مايو 2025، صعودًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين، بنحو 21 جنيهًا عن أسعار أمس الأحد، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب، عيار 21، اليوم الإثنين، في مصر، 4625 جنيهًا للشراء، مقابل 4650 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 24 وصل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الإثنين، في مصر، إلى 5285.75 جنيه للشراء، و5314.25 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الإثنين، في مصر، 4845.25 جنيه للشراء، مقابل 4871.5 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الإثنين، في مصر، 3964.25 جنيه للشراء، و3985.75 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 14 وصل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الإثنين في مصر، إلى 3083.25 جنيه للشراء، و3100 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 12 سجل سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الإثنين، في مصر، 2642.75 جنيه للشراء، و2657.25 جنيه للبيع. أسعار الذهب اليوم في مصر سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الإثنين، 37,000 جنيه للشراء، و37,200 جنيه للبيع.

