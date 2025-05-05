شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الفارس رئيسا لمجلس إدارة «زين السعودية».. وبدر الخرافي نائبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، اليوم الإثنين، تعيين عبد الله بن فهد الفارس رئيسًا لمجلس الإدارة، وبدر بن ناصر الخرافي نائبًا له، لدورة المجلس الجديد التي تستمر 4 سنوات.

ووفقًا لقرارات الجمعية العامة العادية لـ "زين" المنعقدة في 4 مايو الجاري، تم الاتفاق على تشكيل لجنة المراجعة على أن يشغلها كل من: طلال بن سعيد المعمري (عضو غير تنفيذي)، وأسامة ميشال متى (عضو غير تنفيذي)، وعمر بن عبد الرحمن المحمود (عضو مستقل).

وتتكون لجنة المكافآت والترشيحات من كل من: بدر بن ناصر الخرافي (عضو غير تنفيذي)، وكميل هلالي (عضو غير تنفيذي)، وزياد بن حسن الحازمي (عضو مستقل).

وجرى الاتفاق على تعيين محمد بن مشبب بن خضير، أمينًا لسر مجلس الإدارة، إضافة لتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية، لجميع الأغرض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.