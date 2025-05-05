شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«الإعادة السعودية» على زيادة رأس المال إلى 1.7 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين (الإعادة السعودية)، حصولها على موافقة هيئة التأمين على زيادة رأس المال من خلال منح أسهم.

وقالت (الإعادة السعودية) في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها تسلمت خطاب هيئة التأمين بتاريخ 4 مايو الجاري، والمتضمن موافقة الهيئة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 46.6% من 1.158 مليار ريال، إلى 1.698 مليار ريال، عن طريق رسملة 539.8 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وبناءً على ذلك، يرتفع عدد أسهم (إعادة) من 115.830 مليون سهم إلى 169.810 مليون سهم.

ويترتب على ذلك منح 51.480 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 4 أسهم لكل 9 أسهم قائمة، ما يمثل نسبة 44.44 % من الزيادة في رأس مال الشركة، وتخصيص 2.5 مليون سهم إضافية تمثل 2.16% من الزيادة في رأس المال لتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.