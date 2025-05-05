شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب عيار 21 في السعودية.. ارتفاع جديد يثير اهتمام المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الإثنين، في السعودية 344 ريالاً. سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الإثنين، في السعودية 393 ريالاً. سعر جرام الذهب عيار 22 ارتفع سعل جرام الذهب، عيار 22، اليوم الإثنين، في السعودية 360.25 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الإثنين، في السعودية، 249.75 ريال. سعر جرام الذهب عيار 14 ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الإثنين، في السعودية، 229.25 ريال. سعر الذهب عيار 12 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الإثنين، في السعودية، 196.50 ريال. أسعار الذهب اليوم في السعودية سجل سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم الإثنين، 12224.50 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2751.25 ريال.