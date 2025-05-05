شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي سنترز» توقع شراكة مع «ويستفيلد» لمدة 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّعت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) شراكة استراتيجة مع شريكة "يونيباي رودامكو ويستفيلد" لتحصل على حقوق الترخيص الحصرية في السعودية للشركة الرائدة في مجال المراكز التجارية لمدة 10 سنوات.
وأشارت "سينومي" في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن شراكتها الاستراتيجية مع "ويستفيلد"، تشمل حصولها على ترخيص حصري لاسم "ويستفيلد" في السعودية، لتحويل ثمانية مراكز تجارية باسم العلامة، بدءًا بجوهرة الرياض، وجوهرة جدة، والنخيل مول الدمام.
وبموجب هذه الشراكة لمدة 10 سنوات، مع خيار التمديد لـ 10 سنوات إضافية، تحصل (سينومي سنترز) على حقوق الترخيص الحصرية لعلامة "ويستفيلد" في السعودية من شركة "يونيباي رودامكو ويستفيلد".
وتهدف تلك الشراكة إلى دعم مستهدفات "رؤية 2030" في قطاع السياحة، فضلاً عن تحسين جودة الحياة، والاستدامة.
ومن المتوقع أن تنعكس نتائج الشراكة إيجابيًا على أعمال (سينومي سنترز) من خلال الإيجارات، والإعلام الرقمي، وكفاءة التشغيل.
تُعد (سينومي سنترز) أكبر مالك ومطور مشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في السعودية، بمحفظة أصول تضم 21 مجمعًا تجاريًا تشمل أكثر من 4200 متجرًا تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية بالمملكة.
في المقابل، تُعد "يونيباي رودامكو ويستفيلد" مشغلاً ومالكًا ومطورًا لعدد من الأصول العقارية في أكثر المدن حيوية في أوروبا والولايات المتحدة. وتدير المجموعة 67 مركز تسوق في 11 دولة، يحمل 39 منها علامة "ويستفيلد"، وتستقطب أكثر من 900 مليون سائح سنويًا.
وأشارت "سينومي" في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن شراكتها الاستراتيجية مع "ويستفيلد"، تشمل حصولها على ترخيص حصري لاسم "ويستفيلد" في السعودية، لتحويل ثمانية مراكز تجارية باسم العلامة، بدءًا بجوهرة الرياض، وجوهرة جدة، والنخيل مول الدمام.
وبموجب هذه الشراكة لمدة 10 سنوات، مع خيار التمديد لـ 10 سنوات إضافية، تحصل (سينومي سنترز) على حقوق الترخيص الحصرية لعلامة "ويستفيلد" في السعودية من شركة "يونيباي رودامكو ويستفيلد".
وتهدف تلك الشراكة إلى دعم مستهدفات "رؤية 2030" في قطاع السياحة، فضلاً عن تحسين جودة الحياة، والاستدامة.
ومن المتوقع أن تنعكس نتائج الشراكة إيجابيًا على أعمال (سينومي سنترز) من خلال الإيجارات، والإعلام الرقمي، وكفاءة التشغيل.
تُعد (سينومي سنترز) أكبر مالك ومطور مشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في السعودية، بمحفظة أصول تضم 21 مجمعًا تجاريًا تشمل أكثر من 4200 متجرًا تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية بالمملكة.
في المقابل، تُعد "يونيباي رودامكو ويستفيلد" مشغلاً ومالكًا ومطورًا لعدد من الأصول العقارية في أكثر المدن حيوية في أوروبا والولايات المتحدة. وتدير المجموعة 67 مركز تسوق في 11 دولة، يحمل 39 منها علامة "ويستفيلد"، وتستقطب أكثر من 900 مليون سائح سنويًا.