شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «عزم السعودية» الفصلية إلى 8.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة "عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات" صافي ربح قدره 8.8 مليون ريال خلال الربع الحالي، بزيادة قدرها 2.82 مليون ريال (47.18%) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي شهد أرباحًا بقيمة 5.97 مليون ريال.

وأرجعت "عزم"، في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، ارتفاع صافي الربح إلى زيادة الربح الإجمالي بمقدار 4.27 مليون ريال نتيجة لزيادة الإيرادات، وارتفاع الإيرادات الاخرى بمقدار 1.10 مليون ريال.

ويأتي هذا الارتفاع رغم زيادة كل من المصاريف التشغيلية بمقدار 2.15 مليون ريال، وتكلفة التمويل

بمقدار 0.25 مليون ريال، ومصاريف الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 0.13 مليون ريال.

وفي المجمل، ارتفعت إيرادات "عزم" بنسبة 17.90% لتصل إلى 64.47 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الدخول في مشاريع جديدة وتحقيق المزيد من الإيرادات من المشاريع القائمة.