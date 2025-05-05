شكرا لقرائتكم خبر عن كم تصل تكاليف المعيشة لشخص واحد في 12 مدينة حول العالم خلال 2025؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غالباً ما يأتي الانتقال إلى مدينة كبيرة مع فوائد وفرص كبيرة للكثيرين وذلك وفق قاعدة تراعي عامل تكلفة المعيشة ونواحي الإنفاق مقابل الادخار وذلك قبل اتخاذ هذه الخطوة. فيما يلي نستعرض تكاليف المعيشة لشخص واحد في 12 مدينة كبرى حول العالم خلال 2025، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. صدرارة مدينتا نيويورك وسان فرانسيسكو قد لا يكون من المستغرب أن تتصدر مدينتا نيويورك وسان فرانسيسكو القائمة العالمية لأعلى تكاليف المعيشة للأفراد بالاعتماد على معيار النسب الإيجارية واستقرار الإيجارات مقابل المدخولات المالية المجمعة للأفراد وذلك وفقًا لمؤشر تكاليف المعيشة لعام 2025 وفق قاعدة بيانات شركة القياسات والتحليلات "نومبيو".

اقرأ أيضاً: 10 عوامل وراء نمو السياحة الداخلية 44% في العام الماضي نظرة على التكاليف في مدينة نيويورك في مدينة نيويورك، يمكن أن تصل تكلفة النفقات الشهرية المقدرة لشخص واحد بما في ذلك سعر الإيجار في شقة من غرفة نوم واحدة تقع في وسط المدينة إلى ما مجموعه 5639 دولاراً، وفقاً لنتائج نومبيو، والتي تتضمن مزيجاً من البيانات التي يولدها المستخدمون والمعلومات التي يتم جمعها يدوياً من مصادر موثوقة. تكاليف المعيشة في دول آسيا وفي آسيا، تتصدر سنغافورة القائمة باعتبارها المدينة ذات الأعلى تكلفة على معيشية الأفراد حيث يمكن للشخص الواحد أن يتوقع دفع مبالغ بحوالي 4000 دولار شهريًا لتغطية نفقات المعيشة والإيجار وفقًا لتقرير نومبيو.

وحول ما يقوله ذلك، فهو يعني بوضوح بإن هذه التكاليف تضاهي السعر الذي يمكن أن يتكلفه شخص ما للعيش في عاصمة بريطانيا لندن لمدة شهر. التكاليف المعيشية على الصعيد العالمي وعلى الصعيد العالمي، تأتي مدينتان في سويسرا ضمن قائمة الأعلى تكلفة وهما زيورخ وجنيف اللتان حلتا في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي من حيث تكلفة المعيشة وذلك مع تضمين واحتساب القيم الإيجارية للمساكن وذلك بعد نيويورك وسان فرانسيسكو .

اقرأ أيضاً: خطوات تجديد جواز السفر لأفراد الأسرة المُحتضنين عبر أبشر نظرة على تكاليف المعيشة بأغلى مدينة ورصدت شركة نومبيو قائمة بالمبالغ التي قد يتكلفها عيش شخص واحد في 12 مدينة رئيسية حول العالم في عام 2025.

عند قراءة الأرقام، قد يكون من المفيد مراعاة قاعدة الميزانية الموزعة على ثلاث مستويات "50-30-20" والتي يحددها الخبراء الماليون وفق كل راتب بنسب: 20% للادخار والاستثمار و50% للضروريات و30% للأشياء التي يريدها المستهلكون.

يبلغ عدد سكان نيويرك 8.1 مليون وتبلغ بها تقديرات تكاليف المعيشة الشهرية (باستثناء الإيجار) 1,687.10 دولارًا بينما يصل الإيجار لشقة مكونة من غرفة نوم واحدة في وسط المدينة إلى 3,926.65 دولارًا ما يعمني إن إجمالي تكاليف المعيشة يصل إلى 5,613.75 دولارًا.