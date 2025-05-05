شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «السيف غاليري» إلى 35.16 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وقالت "السيف غاليري، في بيان لـ "تداول

ومع ذلك، فقد ارتفع صافي الربح بسبب ارتفاع مجمل الربح، وإدارة التكاليف المباشرة، إضافة إلى انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية، وانخفاض المصاريف التمويلية.

وأشارت الشركة إلى أن كل هذا جاء نتيجة لتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز كفاءة إدارة السيولة، ودعم فعالية استراتيجية الهوامش الربحية. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار (السيف غاليري) للربع الحالي إلى 35.161 مليون ريال، بزيادة 12.6% عن الربع المماثل من العام السابق الذي شهد أرباحًا بقيمة 31.219 مليون ريال.وقالت "السيف غاليري، في بيان لـ "تداول السعودية "، اليوم الاثنين، إن مبيعاتها تأثرت سلبًا هذا الربع بنسبة 15%، نتيجة لانخفاض مبيعات بعض فئات المنتجات، وتغيير استراتيجية العروض الترويجية لتعزيز الربحية وتحسين قيمة العلامة التجاريةومع ذلك، فقد ارتفع صافي الربح بسبب ارتفاع مجمل الربح، وإدارة التكاليف المباشرة، إضافة إلى انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية، وانخفاض المصاريف التمويلية.وأشارت الشركة إلى أن كل هذا جاء نتيجة لتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز كفاءة إدارة السيولة، ودعم فعالية استراتيجية الهوامش الربحية.