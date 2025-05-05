شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: ترسية مشروع مع مستشفى الملك فيصل بـ60 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "دار المعدات الطبية والعلمية" ترسية منافسة مشروع لصالحها مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، بقيمة 60 مليون ريال.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، تبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات،
ويشمل تقديم الخدمات البيئية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع على الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025.
ونوهت بتلقيها الموافقة على الترسية أمس الأحد 4 مايو الجاري.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، تبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات،
ويشمل تقديم الخدمات البيئية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع على الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025.
ونوهت بتلقيها الموافقة على الترسية أمس الأحد 4 مايو الجاري.