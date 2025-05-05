شكرا لقرائتكم خبر عن «السوق المالية»: تعليق وسحب ترخيص «تقنيات مكيال» لثبوت مخالفات نظامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس هيئة السوق المالية، تعليق الترخيص الممنوح لشركة "تقنيات مكيال المالية"، لممارسة نشاط الترتيب في أعمال الأوراق المالية، وإلغاء التصريح الممنوح لها لإنشاء منصة طرح أدوات الدين والاستثمار فيها.

وأوضح المجلس، بحسب بيان على "تداول السعوية"، اليوم الاثنين، أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة وإلغاء التصريح، إذ تبين من المتابعة المستمرة لشركة "تقنيات مكيال المالية" وجود عدد من المسائل المتعلقة بدقة وصحة الإفصاحات المقدمة من الشركة.

وأكد المجلس أن قرار التعليق وإلغاء الترخيص يأتي إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 62 من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) ولوائحه التنفيذية، ووفق الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من القسم الـ 11 من تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من مهام الهيئة بإصدار القرارات والتعليمات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والتحري والتحقيق حيال أي مخالفات للنظام أو لوائحه التنفيذية.