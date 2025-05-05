شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تخصيص 650 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تخصيص 650 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق، وذلك بالقرعة العلنية السابعة التي تم إجراؤها بمقر جهاز المدينة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية بالمناطق المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة، بهدف توفير مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة.

وأوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينه الشروق، أن القرعة العلنية اليدوية السابعة تم إجراؤها لتسكين العملاء طبقاً للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية"، وذلك بحضور المحاسب إيهاب المراكبى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون التجارية والعقارية، وعدد من مسؤولي الهيئة وجهاز المدينة.

وأضاف أن القرعة أجريت طبقاً للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، حيث شملت تخصيص 650 قطعة أرض بمنطقة "الرابية" عبارة عن 281 قطعة أرض للشريحة مساحة 209م2، و201 قطعة أرض للشريحة من 276م، و91 قطعة للشريحة من 400م2، و77 قطعه للشريحة 500م2، وذلك بقطع الأراضي الشاغرة.

وقال: تم استقبال المواطنين بداية من الساعة الـ10 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الـ12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

وأشار "رئيس الجهاز" إلى الاستمرار فى الإعلان تباعاً عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقي أصحاب الطلبات.