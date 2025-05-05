شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه صعودى في سعر الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب عن استقرار ملحوظ في أسعار المعدن الأصفر بالسوق المصري اليوم الاثنين 5 مايو 2025، مع تثبيت جميع الأعيرة الذهبية عند مستوياتها تقريبًا، وسط اتجاه صعودي في الذهب عيار 21 للاستفادة من تحرك البورصة العالمية.

أبرز الأسعار اليوم:

- عيار 24: 5,303 جنيهات للجرام.

- عيار 21: 4,640 جنيهًا للجرام.

- عيار 18: 3,977 جنيهًا للجرام.

- عيار 14: 3,093 جنيهًا للجرام.

- الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21): 37,120 جنيها.

سعر عيار 21 – الأكثر رواجًا – شهد انخفاضًا أسبوعيًا قدره 150 جنيهًا، ليغلق عند 4,640 جنيهًا للجرام بعد أن بدأ التداولات الأسبوع الماضي عند 4,790 جنيهًا، مع تذبذب السعر بين أعلى مستوى عند 4,795 جنيهًا وأدنى مستوى عند 4,620 جنيهًا.

الأسعار المحلية تتبع التحركات العالمية للذهب، التي شهدت تراجعًا بنسبة 2.1% خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل ثبات نسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما ساهم في تجنب تقلبات حادة محليًا.



كشف مجلس الذهب العالمي عن انخفاض مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من 2025 إلى 11.1 طن، بنسبة تراجع 16% مقارنة بنفس الفترة من 2024 (13.2 طن)، و8.3% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وفسر واصف هذا التراجع بتراجع الطلب الفعلي بعد موجة شراء سابقة كـ"ملاذ آمن" خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.