شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لـ"حدائق تلال الفسطاط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، ضمن متابعته الدورية لسير العمل بالمشروع بهدف دفع معدلات التنفيذ، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.

وأكد المهندس شريف الشربيني ضرورة الإسراع بوتيرة العمل بمشروع حدائق تلال الفسطاط، للانتهاء من تنفيذه في موعده وفقا للخطة الزمنية الموضوعة له، مضيفاً أنه من المهم المتابعة الدورية مع الشركات المنفذة على الأرض والوقوف على كافة تفاصيل الأعمال وتذليل أية معوقات، ومواصلة العمل ليل نهار بنظام الورديات، وتكثيف العمالة لحين الانتهاء من المشروع.

واستمع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، لشرح تفصيلى عن الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الاستثمارية، ومنطقة النهر، ومنطقة المغامرة، والمنطقة التراثية، والتلال، وأعمال المسطحات الخضراء، ومختلف مكونات المشروع الأخرى.

وفي الختام، وجه الوزير بتكثيف الأعمال الجارية في المسطحات الخضراء والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، بجانب مواصلة التواجد الميداني بمواقع العمل، وحصر العناصر المتبقية، ووضع برامج زمنية أسبوعية لتقييم الأداء.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع حدائق تلال الفسطاط على مساحة (500) فدان، ويجري تنفيذه فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتضمن المشروع عدداً من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.