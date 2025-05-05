شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يجتمع بـ"ساى شيلد" لمتابعة تشغيل منظومة الشحن الموحد والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمسئولي شركة "ساى شيلد" برئاسة المهندس احمد قاسم، وذلك لمتابعة خطة عمل الشركة فى اطار بروتوكول التعاون والعقود التنفيذية لعمل برنامج الشحن الموحد للعدادات وتأمين منظومة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع وتأمين كروت الشحن وعمل برنامج موحد لشحن العدادات، وذلك في إطار التوجه العام، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وخطة تحسين جودة التشغيل، والخدمات المقدمة، والارتقاء بمعدل اداء الشركات التابعة، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمجريات تنفيذ خفض الفقد الفنى والتجاري والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على تقديم الخدمات وفقا للمعايير والأكواد العالمية لتحقيق الكفاءة العامة وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.

استعرض الدكتور محمود عصمت الجداول الزمنية والموقف التشغيلى لمنظومة الشحن الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء وكذلك الشركات المصنعة لمختلف أنواع العدادات، وتطور الأعمال فيما يتعلق بالانتهاء من نقل بيانات المشتركين وتشغيل قاعدة بيانات الشحن الموحد لما يقرب من 18,4 مليون مشترك وانشاء قاعدة بيانات موحدة مؤمنة لجميع أنواع العدادات في كافة شركات التوزيع، وتمت مراجعة مستجدات تطوير منظومة ادارة العدادات وتشغيل جميع التطبيقات الخاصة بالعملاء والعدادات فى كل شركة ومنها برنامج خدمة العملاء والفوترة للعدادات آجلة الدفع وتطبيق الموبيلات للتحصيل والقراءة والشحن وغيرها، وكذلك تطبيقات التسويات والشكاوى، هذا وتمت مناقشة متطلبات شركات التوزيع لتحسين العمل على المنظومة والإضافات المطلوبة خلال الفترة المقبلة

وناقش الدكتور محمود عصمت الاجراءات التى تمت على صعيد تأمين وتوحيد قواعد البيانات والأنظمة داخل شركات توزيع الكهرباء، وكذلك تأمين البنية التحتية ومركز العمليات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وشمول قاعدة البيانات لكافة الخدمات والربط مع منصات الكهرباء ومصر الرقمية، والكارت الموحد وإصداره من مجمع الوثائق المؤمنة، وتأمين وتحديد مسارات الدخول والتعامل مع قواعد البيانات والحوكمة الكاملة فى هذا الإطار، واستمع الدكتور محمود عصمت الى شرح مفصل حول التكنولوجيا المستخدمة وتوطين الصناعة الخاصة بها، وكذلك خطة تركيب العدادات داخل الأكشاك وغرف التوزيع للحد من الفقد فى التيار الكهربائي، بالاضافة الى الاجراءات الخاصة بتأمين بنية تحتية لشركات انتاج الكهرباء وربطها مع قاعدة البيانات الرئيسية، وتمت مناقشة كافة الاجراءات فى اطار خطة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومنع التعدى على التيار الكهربائي.

قال الدكتور محمود عصمت إن معيار الجودة والكفاءة سواء فى التشغيل او فى تقديم الخدمة احد اهم محددات خطة العمل الحالية، وان حوكمة قطاع الكهرباء تأتي فى اطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وبرنامج دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وقاعدة البيانات الخاصة بها، موضحا استمرار العمل على تطوير المنظومه لتشمل جميع التطبيقات الخاصة بالعدادات والمشتركين وكافة مكونات منظومة الكهرباء على مستوى جميع الشركات والهيئات التابعة، مشيرا إلى المتابعة الدورية للانتهاء من كافة المراحل فى اطار الجداول الزمنية المحددة، مضيفا أن هناك شراكة وتعاون مع الشركة للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التى تمتلكها خاصة فى مجال تأمين البنية التحتية المعلوماتية ومجالات الأمن السيبرانى وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وكفاءة الطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل لتحقيق أعلى مستوى أداء للشحن من خلال التكنولوجية السحابية المؤمنة من خلال شركة ساى شيلد والتوسع في البنية التحتية لمواكبة الطلب على الخدمة، موضحا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، وفي ضوء ماقامت به الدولة من عملية اعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة، موضحا العمل على تطوير وتحديث الشبكات واستخدام التكنولوجيا لمحاربة ظاهرة سرقة التيار وخفض الفقد، مضيفا أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يعد نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية واستغلال موارد الطاقة المتجددة كركيزة أساسية لخطة اعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.