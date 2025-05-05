شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «مكة للإنشاء» إلى 150 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان لـ "تداول

وأسهم في الارتفاع أيضًا زيادة إيرادات المركز التجاري، واشتمال الربع الحالي على عوائد أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الربح أو الخسارة، فضلاً عن تحسن الأرباح بشكل عام. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة "مكة للإنشاء والتعمير" بنسبة 32.74% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى إلى 150 مليون ريال، مقارنة بـ 113 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024.وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية "، اليوم الاثنين، إن هذا الارتفاع يعود في الأساس إلى ارتفاع إيرادات الفندق والأبراج نتيجة لدخول الأيام الـ 9 الأخيرة من شهر رمضان ضمن الربع الحالي.وأسهم في الارتفاع أيضًا زيادة إيرادات المركز التجاري، واشتمال الربع الحالي على عوائد أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الربح أو الخسارة، فضلاً عن تحسن الأرباح بشكل عام.