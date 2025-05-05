شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أديس» 2.1% إلى 196.7 مليون ريال خلال الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجع صافي ربح شركة "أديس القابضة" ليصل إلى 196.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 200.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، منخفضًا بنسبة 2.1% فقط، على الرغم من تراجع الإيرادات بنسبة 4%.
وأوضحت "أديس" في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي هامش الربح خلال الربع الحالي إلى 13.4%، مقارنة بـ 13.1% في الربع الأول من 2024.
ويعود استقرار هامش صافي الربح، بالرغم من الأداء الأقوى للأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء، إلى ارتفاع نسبة مصروفات الاستهلاك ومصروفات الفوائد إلى الإيرادات.
وسجلت أديس تراجعًا في الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 لتبلغ 1.47 مليار ريال، ويتجلى ذلك في الأثر المؤقت لانخفاض الأنشطة التشغيلية، حيث تجري المجموعة التجهيزات اللازمة لتشغيل المنصات ضمن العقود الجديدة، وخاصة عملية التشغيل الجارية حاليًا لثلاث منصات برية في الكويت، إلى جانب تشغيل منصات بحرية في كل من نيجيريا، وتايلاند، والبرازيل، كانت تعمل سابقًا في السعودية.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال وتيرة نتائج "أديس" التشغيلية قوية، مدعومة بالمساهمة في الإيرادات في كل من الهند، وجنوب شرق آسيا، والجزائر، إضافة إلى وارتفاع المساهمة من نموذج الإنتاج الذي تطبقه أديس في الحقول المتقادمة في مصر.
وأوضحت "أديس" في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي هامش الربح خلال الربع الحالي إلى 13.4%، مقارنة بـ 13.1% في الربع الأول من 2024.
ويعود استقرار هامش صافي الربح، بالرغم من الأداء الأقوى للأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء، إلى ارتفاع نسبة مصروفات الاستهلاك ومصروفات الفوائد إلى الإيرادات.
وسجلت أديس تراجعًا في الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 لتبلغ 1.47 مليار ريال، ويتجلى ذلك في الأثر المؤقت لانخفاض الأنشطة التشغيلية، حيث تجري المجموعة التجهيزات اللازمة لتشغيل المنصات ضمن العقود الجديدة، وخاصة عملية التشغيل الجارية حاليًا لثلاث منصات برية في الكويت، إلى جانب تشغيل منصات بحرية في كل من نيجيريا، وتايلاند، والبرازيل، كانت تعمل سابقًا في السعودية.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال وتيرة نتائج "أديس" التشغيلية قوية، مدعومة بالمساهمة في الإيرادات في كل من الهند، وجنوب شرق آسيا، والجزائر، إضافة إلى وارتفاع المساهمة من نموذج الإنتاج الذي تطبقه أديس في الحقول المتقادمة في مصر.