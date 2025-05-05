شكرا لقرائتكم خبر عن 1.70 تريليون ريال.. حجم الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شهر مارس 2025، بمقدار 79 مليار ريال، لتصل إلى 1.703 تريليون ريال، مقارنة بالشهر السابق (فبراير) الذي بلغت فيه نحو 1.623 تريليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 4.9% على أساس شهري.

وبحسب نشرة "ساما" فإن بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، فقد تراجعت الأصول الاحتياطية بمقدار 3.791 مليار ريال، إذ بلغت 1.707 تريليون ريال في مارس 2024، بانخفاض 0.2% على أساس سنوي. الأصول الاحتياطية السعودية أفادت النشرة بأن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بلغت في شهر مارس الماضي، 961.866 مليار ريال، منخفضة بنسبة 3.7%، مقارنة بـ998.525 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وذكرت النشرة أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.7%، مقارنة بـ978.382 مليار ريال في شهر فبراير من العام الحالي.

وأوضحت أن النقد الأجنبي والودائع في الخارج بلغت في شهر مارس الماضي، 649.079 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 5.3%، مقارنة بـ616.025 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.

ووفقا للنشرة فإن النقد الأجنبي والودائع في الخارج ارتفعت على أساس شهري في مارس 2025 بنسبة 17%، مقارنة بـ554.124 مليار ريال في شهر فبراير الماضي. الاحتياطي لدى صندوق النقد وكشفت النشرة، أن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بلغ في شهر مارس الماضي، 12.505 مليار ريال، منخفضا بنسبة 7.8%، مقارنة بـ13.566 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

ولفتت إلى أن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ارتفع في شهر مارس الماضي، على أساس شهري، بنسبة 4.1%، مقارنة بـ12.011 مليار ريال في شهر فبراير من العام الحالي.

وبلغت حقوق السحب الخاصة في شهر مارس 2025 نحو 78.524 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 1.1%، مقارنة بـ77.649 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.

وارتفعت حقوق السحب الخاصة في شهر مارس الماضي، على أساس شهري بنسبة 1.2%، مقابل 77.575 مليار ريال في فبراير من العام الحالي.