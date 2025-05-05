شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط بأكثر من 3% عقب إعلان "أوبك+" تسريع وتيرة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق الآسيوية، بعد إعلان تحالف "أوبك+" عزمه تسريع وتيرة زيادة الإنتاج النفطي؛ ما أثار مخاوف الأسواق بشأن تخمة المعروض في ظل ضبابية آفاق الطلب العالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.21 دولار، أو بنسبة 3.61%، لتسجل 59.08 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بواقع 2.29 دولار، أو بنسبة 3.93%، لتصل إلى 56.00 دولار للبرميل، وفق ما نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وسجل كلا الخامين أدنى مستوى لهما منذ 9 أبريل الماضي في بداية تعاملات اليوم، بعدما توصل تحالف "أوبك+" إلى اتفاق على تسريع زيادات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، مع رفع إنتاج يونيو بمقدار 411 ألف برميل يوميًا.

وبحسب حسابات مصادر إعلامية أخرى، فإن الزيادة الجديدة المقررة في يونيو المقبل سترفع إجمالي الزيادات خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل 44% من إجمالي التخفيضات التي أقرها التحالف سابقًا والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا منذ عام 2022.

وقال تيم إيفانز، مؤسس شركة "إيفانز للطاقة"، في مذكرة تحليلية: "قرار أوبك+ في 3 مايو برفع حصص الإنتاج بمقدار إضافي يبلغ 411 ألف برميل يوميًا لشهر يونيو يعزز التوقعات بأن ميزان العرض والطلب العالمي يتجه نحو فائض".

وكشفت مصادر في"أوبك+" أن التحالف قد يتجه إلى الإلغاء الكامل لتخفيضاته الطوعية بحلول نهاية أكتوبر المقبل، في حال استمرار ضعف التزام بعض الدول الأعضاء بحصص الإنتاج.

وفي ضوء هذا التغيير في سياسة "أوبك+"، خفّض بنك "باركليز" توقعاته لأسعار خام برنت لعام 2025 بمقدار 4 دولارات ليصل إلى 66 دولارًا للبرميل، كما خفضت توقعاتها لعام 2026 بمقدار دولارين إلى 60 دولارًا.

وقال محلل "باركليز"، أمريبريت سينج، في مذكرة: "نتوقع الآن أن يقوم تحالف أوبك+ بإنهاء التعديلات الطوعية الإضافية بحلول أكتوبر 2025، ولكننا نتوقع في الوقت نفسه تباطؤًا طفيفًا في نمو الإنتاج النفطي الأمريكي".

وأضاف أن الأثر الصافي لزيادة إنتاج "أوبك+" مقابل انخفاض الإنتاج الأمريكي أدى إلى رفع تقديرات "باركليز" للمعروض النفطي في عام 2025 بمقدار 290 ألف برميل يوميًا، و110 آلاف برميل يوميًا لعام 2026..