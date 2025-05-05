شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 5-5-2025 فى بداية التعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالإثنين، 05 مايو 2025 10:16 ص
سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 5-5-2025 فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي 50.43 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الإثنين، فى البنك الاهلي عند 50.68 جنيه للشراء 50.78 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.68 جنيه للشراء 50.78 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.68 جنيه للشراء 50.78 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.68 جنيه للشراء 50.78 جنيه البيع .
وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.68 جنيه للشراء.
50.78 جنيه للبيع.
50.68 جنيه للشراء.
50.78 جنيه للبيع.
50.68 جنيه للشراء.
50.78 جنيه للبيع.
50.68 جنيه للشراء.
50.78 جنيه للبيع.
50.68 جنيه للشراء.
50.78 جنيه للبيع.
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