شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 5-5-2025 بالبنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 5 مايو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.89جنيه للشراء.

13.93جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.97جنيه للشراء.

13.94جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.97جنيه للشراء.

13.94جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.86جنيه للشراء.

13.02جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.95جنيه للشراء.

13.93جنيه للبيع