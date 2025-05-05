الاقتصاد

الذهب يرتفع إلى 3245.01 دولار للأوقية مع تراجع الدولار بنسبة 0.1٪

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الذهب يرتفع إلى 3245.01 دولار للأوقية مع تراجع الدولار بنسبة 0.1٪

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم، مدعومة بتراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3245.01 دولارًا للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3252.00 دولارًا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما زاد من جاذبية اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 32.02 دولارًا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.5 في المئة إلى 954.88 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 951.36 دولارًا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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