مع تراجع الدولار.. ارتفاع سعر الذهب بالمعاملات الفورية والعقود الآجلة

أخبار متعلقة الملياردير وارن بافيت ينهي مشواره كأعظم متداول عرفه العالم هل انتهى صعود الذهب؟ مؤشرات تعيد تشكيل مسار المعدن النفيس

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم، مدعومة بتراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3245.01 دولارًا للأوقية (الأونصة).وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3252.00 دولارًا للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما زاد من جاذبية اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 32.02 دولارًا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.5 في المئة إلى 954.88 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 951.36 دولارًا.