شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم مع ترقب الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب اليوم الاثنين الموافق 5 مايو 2025 عن استقرار ملحوظ في أسعار جميع أعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، و يأتي هذا الاستقرار وسط ترقب لأداء سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية مع بداية تعاملات الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

* عيار 24: 5303 جنيهات للجرام.

* عيار 21: 4640 جنيهًا للجرام.

* عيار 18: 3977 جنيهًا للجرام.

* عيار 14: 3093 جنيهًا للجرام.

* سعر الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا (وزن 8 جرامات من عيار 21).

وفي تصريحات صحفية، أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن سعر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، قد سجل انخفاضًا قدره 150 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، ليختتم تداولاته عند مستوى 4640 جنيهًا للجرام، بعد أن بدأ الأسبوع عند 4790 جنيهًا.

وقد تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 خلال الأسبوع بين أعلى مستوى عند 4795 جنيهًا وأدنى مستوى عند 4620 جنيهًا.



وأكد واصف أن تحركات الأسعار العالمية للذهب كانت العامل المؤثر الرئيسي في تحديد الأسعار محليًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ظل الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي حال دون حدوث تقلبات حادة في أسعار الذهب داخل مصر.



كما أشارت بيانات مجلس الذهب العالمي إلى تراجع ملحوظ في حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 16% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 (13.2 طن)، وتراجعًا بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. وعزا رئيس شعبة الذهب هذا الانخفاض إلى تباطؤ وتيرة الطلب الفعلي على الذهب بعد فترة من الإقبال الكبير عليه كمخزن للقيمة في ظل الاضطرابات الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف.



وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، لفت واصف إلى أن الأسعار العالمية للذهب استمرت في الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بضعف الطلب على الملاذات الآمنة تزامنًا مع تعافي الدولار وهدوء التوترات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت البيانات الأمريكية القوية لسوق العمل في زيادة الضغط على أسعار المعدن الأصفر.



وأوضح أن سعر الأونصة العالمي قد لامس مستوى دعم حرج عند 3200 دولار، محذرًا من إمكانية حدوث مزيد من الانخفاض في حال كسره. وعلى الصعيد المحلي، سجل سعر عيار 21 أدنى مستوى له خلال الأسبوع الماضي عند 4620 جنيهًا، قبل أن يشهد تعافيًا نسبيًا ويتداول بالقرب من مستوى نفسي مهم في محاولة لاستعادة الزخم واختبار مستويات مقاومة جديدة.