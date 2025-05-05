شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 5 مايو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار بالبنك المركزي 50.43 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار الأمريكي تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وفقا لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.68 جنيه للشراء.

50.78 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.68 جنيه للشراء.

50.78 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.68 جنيه للشراء.

50.78 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.68 جنيه للشراء.

50.78 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.68 جنيه للشراء.

50.78 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز