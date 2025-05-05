شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات سوق الذهب تكشف تطورات الأسعار فى مصر اليوم الإثنين 5 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الذهب تفاصيل أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم الإثنين 5 مايو 2025، مع استقرار ملحوظ في جميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري وسط ترقب أداء أونصة الذهب في البورصة العالمية مع مستهل تعاملات الأسبوع.

عيار 24: 5303 جنيهات للجرام.

عيار 21 : 4640 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3977 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 3093 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا (وزن 8 جرامات من عيار 21).

أسعار الذهب اليوم في مصر:



رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف في قال في تصريحات صحفية، أن عيار 21، الأكثر رواجًا في السوق، سجل انخفاضًا قدره 150 جنيهًا خلال الأسبوع المنتهي، ليغلق عند 4640 جنيهًا للجرام، بعد أن افتتح تداولاته عند 4790 جنيهًا. وقد تراوح سعر الجرام من عيار 21 خلال الأسبوع بين أعلى مستوى عند 4795 جنيهًا وأدنى مستوى عند 4620 جنيهًا.

وأكد أن تحركات الأسعار العالمية للذهب كانت المحرك الرئيسي للتسعير المحلي في الفترة الأخيرة، في ظل ثبات نسبي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما لم يسفر عن تقلبات حادة في أسعار الذهب بمصر.

وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن تراجع ملحوظ في مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 11.1 طن، بانخفاض قدره 16% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 (13.2 طن)، وبنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. وعزا واصف هذا التراجع إلى هدوء الطلب الفعلي على الذهب بعد فترة من الإقبال الكبير عليه كملاذ آمن خلال الاضطرابات الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، أوضح واصف أن الأسعار العالمية للذهب واصلت تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بضعف الطلب على الملاذات الآمنة مع تعافي الدولار وهدوء التوترات التجارية. كما ساهمت البيانات الأمريكية القوية لسوق العمل في زيادة الضغط على الأسعار.

وأضاف أن سعر الأونصة العالمي لامس مستوى دعم حرج عند 3200 دولار، محذرًا من احتمالية المزيد من التراجع في حال كسره. أما محليًا، فقد سجل عيار 21 أدنى مستوى له خلال الأسبوع عند 4620 جنيهًا، قبل أن يشهد ارتدادًا نسبيًا ويتداول قرب مستوى نفسي هام في محاولة لاستعادة الزخم واختبار مستويات مقاومة جديدة.