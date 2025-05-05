شكرا لقرائتكم خبر عن ‎15 خدمة رقمية تقدمها السياحة والآثار للمرشدين السياحيين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار أن الإدارة العامة للمرشدين السياحيين تتيح مجموعة من الخدمات الرقمية للمتعاملين معها. أوضحت أن هذه الخدمات هي:

* استخراج ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

* تجديد الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

* الالتحاق بامتحان الإرشاد السياحي.

* تعديل بيانات ترخيص الإرشاد السياحي.

* نقل منطقة تجديد الترخيص.

* بدل فاقد / تالف لترخيص الإرشاد السياحي.

* شهادة خبرة لمرشد سياحي مُقيد.

* الالتحاق بدورة تدريبية.

* إضافة لغة أجنبية لمرشد سياحي.

* تصاريح الترجمة للأجانب.

* إيقاف ترخيص الإرشاد السياحى بشكل مؤقت.

* استكمال مدة ترخيص الإرشاد السياحي.

* استرجاع الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

* إنهاء الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

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