الاقتصاد

‎15 خدمة رقمية تقدمها السياحة والآثار للمرشدين السياحيين.. تعرف عليها

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‎15 خدمة رقمية تقدمها السياحة والآثار للمرشدين السياحيين.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار أن الإدارة العامة للمرشدين السياحيين تتيح مجموعة من الخدمات الرقمية للمتعاملين معها.

أوضحت أن هذه الخدمات هي:
    * استخراج ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
    * تجديد الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
    * الالتحاق بامتحان الإرشاد السياحي.
    * تعديل بيانات ترخيص الإرشاد السياحي.
    * نقل منطقة تجديد الترخيص.
    * بدل فاقد / تالف لترخيص الإرشاد السياحي.
    * شهادة خبرة لمرشد سياحي مُقيد.
    * الالتحاق بدورة تدريبية.
    * إضافة لغة أجنبية لمرشد سياحي.
    * تصاريح الترجمة للأجانب.
    * إيقاف ترخيص الإرشاد السياحى بشكل مؤقت.
    * استكمال مدة ترخيص الإرشاد السياحي.
    * استرجاع الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
    * إنهاء الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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