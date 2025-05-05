شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 43 ساعة متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بالقطاع الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغ 45.4 ساعة، موزعة بمتوسط عدد ساعات عمل أسبوعية بين الذكور بواقع 45.9 ساعة مقارنة بـ 42,5 ساعة للإناث.

وسجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الحكومي 43,0 ساعة، كما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال 46.4 ساعة، بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت نحو 48.6 ساعة.

وقدرت البيانات متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة بنحو 50.3 ساعة، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط 48.7 ساعة، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط 48.6 ساعة .

واجمالا بلغ عدد المشتغلين 29.928 مليون مشتغل لعام 2024، كما بلغ إجمالي المشتغلين بأجر 21.748 مليون مشتغل لعام 2024 بينما بلغ عدد أصحاب العمل ويديرونه 1.032 مليون ، وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم الخاص 5.858 مليون مشتغل ، وبلغ عدد الذين يعملون لدي الاسرة ولدي الغير بدون أجر 1.290 مليون لنفس العام.